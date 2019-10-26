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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

28 Ekim'de noterler açık mı? İşte noterlerin çalışma saatleri

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28 Ekim'de noterler açık mı? İşte noterlerin çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene salı gününe denk gelmesi dolayısıyla, 28 Ekim'de noterlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Noterde resmi işlemlerini tamamlayacak olanlar, internette "28 Ekim'de noterler çalışacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 28 Ekim'de noterler açık mı? İşte, noter çalışma saatleri hakkında merak edilenler.

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, 28 Ekim Pazartesi gününde kamu kurum ve kuruluşları yarım gün hizmet verecek. Bu bilgi doğrultusunda noterlerin de 28 Ekim'de açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İşte, 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri.

NOTERLER 28 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?

Noterlerde resmi işlemlerini tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar, 28 Ekim noter çalışma saatlerine göre hareket edecekler. Nöbetçi ve tüm noterler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek. 29 Ekim'de de noterler kapalı olacak. 30 Ekim günü noterler normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri
yaparlar.

Noterlikler dört sınıfa ayrılır.

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.

Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.

Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.

Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de gözönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.

Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tespit edilerek ilan olunur.

Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır.

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