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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri28 Ekim'de (bugün) vergi dairesi ve adliyeler açık mı?
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Gündem
28.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

28 Ekim'de (bugün) vergi dairesi ve adliyeler açık mı?

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28 Ekim'de (bugün) vergi dairesi ve adliyeler açık mı?

28 Ekim tarihinde vergi dairesi ve adliyeler açık mı sorusu, bugün bu kurumlarda işlemleri bulunan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Vergi daireleri üzerinden para yatırma işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu kurumun 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, vergi dairesi ve adliyeler bugün açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Vergi dairesi ve adliyeler bugün açık mı sorusu, günün ilk saatlerinden bu yana birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, adliyeler ve vergi dairesi bugün çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

VERGİ DAİRESİ BUGÜN AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

ADLİYELER BUGÜN AÇIK MI?

Adliyelerde nöbetçi hakim ve savcılar 12.30'dan itibaren görevde olacak.  90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı telefonlardan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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