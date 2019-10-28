28 Ekim'de (bugün) vergi dairesi ve adliyeler açık mı?
28 Ekim tarihinde vergi dairesi ve adliyeler açık mı sorusu, bugün bu kurumlarda işlemleri bulunan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Vergi daireleri üzerinden para yatırma işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu kurumun 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, vergi dairesi ve adliyeler bugün açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Vergi dairesi ve adliyeler bugün açık mı sorusu, günün ilk saatlerinden bu yana birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, adliyeler ve vergi dairesi bugün çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
VERGİ DAİRESİ BUGÜN AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.
Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır.
Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.
ADLİYELER BUGÜN AÇIK MI?
Adliyelerde nöbetçi hakim ve savcılar 12.30'dan itibaren görevde olacak. 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı telefonlardan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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