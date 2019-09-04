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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim 4 gün tatil olur mu?

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28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim 4 gün tatil olur mu?

28 Ekim yarım gün tatil olacak mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tatil planlarını hayata geçirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek. Peki, 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim 4 gün tatil olur mu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün tatil olacak mı sorusu, özellikle kamu çalışanlarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. 29 Ekim'in salı gününe denk gelmesi ve 28 Ekim'in hafta sonu arasında köprü niteliği taşıması, birçok vatandaşın bu konu hakkında internet üzerinden araştırmalar yapmasına neden oldu. Peki, 29 Ekim 4 gün mü olacak ve 28 Ekim tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM 4 GÜN TATİL OLUR MU?

29 Ekim öncesine denk gelen 28 Ekim tarihinin mevzuata göre yarım gün tatil olarak kabul edilmesi, akıllara 26-27-28-29 Ekim tarihlerinin 4 günlük bir blok oluşturup oluşturmayacağı konusunu getirdi. 

 

 

 

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