28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim 4 gün tatil olur mu?
28 Ekim yarım gün tatil olacak mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tatil planlarını hayata geçirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek. Peki, 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim 4 gün tatil olur mu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün tatil olacak mı sorusu, özellikle kamu çalışanlarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. 29 Ekim'in salı gününe denk gelmesi ve 28 Ekim'in hafta sonu arasında köprü niteliği taşıması, birçok vatandaşın bu konu hakkında internet üzerinden araştırmalar yapmasına neden oldu. Peki, 29 Ekim 4 gün mü olacak ve 28 Ekim tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM 4 GÜN TATİL OLUR MU?
29 Ekim öncesine denk gelen 28 Ekim tarihinin mevzuata göre yarım gün tatil olarak kabul edilmesi, akıllara 26-27-28-29 Ekim tarihlerinin 4 günlük bir blok oluşturup oluşturmayacağı konusunu getirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle