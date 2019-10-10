28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar coşkuyla gerçekleşecek. 28 Ekim tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla hafta sonu tatiliyle birlikte 4 günlük bir tatilin olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 28 Ekim yarım gün mü olacak? İşte, 29 Ekim'in 4 gün tatil olup olmayacağını merak eden vatandaşlar için bazı detaylar
28 Ekim yarım gün mü olacak mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. 28 Ekim tarihinin kamu çalışanları için idari izin olarak belirlenmesi halinde 29 Ekim tatili 4 gün olabilecek. İşte, 28 Ekim yarım gün mü olacak sorusu hakkında bazı bilgiler
29 EKİM TATİLİ 4 GÜN MÜ OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
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