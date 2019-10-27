28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?
GeriGündem 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?

Öğrencilerin pazar günü öğle saatlerinde başladığı 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorguları, internet üzerinden alınmaya devam ediliyor. 29 Ekim Salı gününün resmi tatil olması dolayısıyla 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, pazartesi okullar tatil mi sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, hafta sonu tatili biterken öğrencilerin gündeminde yer aldı. Peki, resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

28 Ekim Pazartesi günü, 29 Ekim Salı gününden bir önceki gün olması dolayısıyla resmi tatiller takvimine göre yarım gün olacak. 29 Ekim Salı günü ise tümüyle resmi tatil olacağı için okullar tatil olacak. Pazartesi günü ise okullar yarım gün açık olacak.

29 EKİM'DE HAVA SICAKLIKLARI 

Hava sıcaklıklarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak görüleceği, batı kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Ankara'da havanın az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu olması beklenirken, sıcaklığın en düşük 9, en yüksek 21 derece olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da da sabah saatlerinde çok bulutlu, yer yer sisli bir hava beklenirken, sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı İzmir'de sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle