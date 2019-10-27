28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi okullar yarım gün mü olacak?
Öğrencilerin pazar günü öğle saatlerinde başladığı 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorguları, internet üzerinden alınmaya devam ediliyor. 29 Ekim Salı gününün resmi tatil olması dolayısıyla 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, pazartesi okullar tatil mi sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, hafta sonu tatili biterken öğrencilerin gündeminde yer aldı. Peki, resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
28 Ekim Pazartesi günü, 29 Ekim Salı gününden bir önceki gün olması dolayısıyla resmi tatiller takvimine göre yarım gün olacak. 29 Ekim Salı günü ise tümüyle resmi tatil olacağı için okullar tatil olacak. Pazartesi günü ise okullar yarım gün açık olacak.
29 EKİM'DE HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıklarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak görüleceği, batı kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.
Ankara'da havanın az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu olması beklenirken, sıcaklığın en düşük 9, en yüksek 21 derece olacağı öngörülüyor.
İstanbul'da da sabah saatlerinde çok bulutlu, yer yer sisli bir hava beklenirken, sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı İzmir'de sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.
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