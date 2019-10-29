28 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı
On Numara oyununun 899. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı rakamlar kazandı?
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği haftanın ilk çekilişi On Numara tamamlandı. Çekilişin ardından bu haftanın şanslı numaralarının belirlenmesiyle, kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, 28 Ekim 2019 tarihli 899. hafta On Numara çekilişinin sonuçları...
Dün akşam, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 olarak belirlendi.
On Numara oyununun 899. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 543 bin 905 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 4 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 848 kişi 196 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 600 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 118 bin 793 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 235 bin 939 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
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