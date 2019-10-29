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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

28 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

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28 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

On Numara oyununun 899. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı rakamlar kazandı?

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği haftanın ilk çekilişi On Numara tamamlandı. Çekilişin ardından bu haftanın şanslı numaralarının belirlenmesiyle, kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, 28 Ekim 2019 tarihli 899. hafta On Numara çekilişinin sonuçları...

Dün akşam, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 899. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 543 bin 905 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 4 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 848 kişi 196 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 600 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 118 bin 793 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 235 bin 939 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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