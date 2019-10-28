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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

28 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

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28 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Son depremler, 28 Ekim Pazartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 28 Ekim tarihli son depremler listesi.

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
13:20:29 41.6582 24.2563 13.3 -.- 2.6 -.- BULGARISTAN
13:00:35 37.2522 30.5795 2.2 -.- 2.2 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR)
12:25:32 40.8805 28.2318 7.9 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
12:15:57 37.2247 27.8945 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
11:58:12 37.2608 28.2235 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA)
11:50:07 37.5660 38.3198 5.0 -.- 1.9 -.- COBANDEDE-(ADIYAMAN)
11:44:59 37.2342 27.8920 0.0 -.- 1.0 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
11:41:28 37.2017 27.8890 0.0 -.- 1.2 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
11:08:25 36.9755 27.7695 8.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
11:03:04 38.8805 26.8773 8.9 -.- 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
10:10:16 40.9028 28.2863 20.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
09:20:20 38.5772 27.3518 3.6 -.- 1.4 -.- KAYAPINAR-(MANISA)
09:16:32 37.2123 28.8720 12.2 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
08:25:24 37.1973 27.8537 0.0 -.- 1.1 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA)
08:07:49 37.8197 29.7390 4.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
07:37:13 36.0223 27.3260 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:40:42 36.4632 28.6963 4.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
06:03:47 39.5230 33.2715 5.0 -.- 1.5 -.- UCEM-BALA (ANKARA)
05:52:21 36.4747 28.6977 3.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:44:45 39.6582 27.8152 4.4 -.- 1.7 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR)
05:31:59 36.4947 25.3740 9.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:00:14 39.6750 27.7382 12.0 -.- 1.5 -.- NAIPLI-(BALIKESIR)
04:39:47 37.0298 29.2780 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
04:38:06 37.0175 29.2138 3.8 -.- 1.3 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI)
04:34:19 38.7523 37.7425 10.8 -.- 2.0 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)
03:49:44 40.8850 28.2065 9.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
03:44:18 37.8587 29.6882 9.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
03:36:14 37.0162 29.2875 5.1 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
03:06:14 35.1128 27.9048 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
02:11:57 38.9260 27.7490 6.3 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA)
02:06:53 39.6502 27.8110 5.5 -.- 1.7 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)
01:45:16 39.6453 27.7890 6.8 -.- 1.5 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)
01:21:25 38.7222 26.5910 8.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
01:17:00 38.9808 27.9810 13.8 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
01:09:14 37.7550 29.7192 3.9 -.- 1.0 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)
01:06:03 37.8077 29.6617 15.9 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
00:53:08 37.0573 30.3232 56.6 -.- 1.6 -.- BAYAT-KORKUTELI (ANTALYA)
00:21:47 39.8482 23.6340 22.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

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