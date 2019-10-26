28-29 Ekim günleri kargolar açık mı?
28-29 Ekim günleri kargolar açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Ekim'de yarım gün mesai yapılacağının duyurulmasının ardından bu iki tarihte de kargo çalışmalarının nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde kargolar açık mı?
28 Ekim Pazartesi günü bir çok kurum ve kuruluş yarım gün mesai ile hizmet verecek. Kargo şirketlerinin bir çoğu da 28 Ekim'de yarım gün çalışma programı ile ilerlemesi bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ise neredeyse bütün kargo firmaları hizmet vermiyor olacak.
28-29 Ekim Pazartesi ve Salı günü kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. Kargo göndermek ya da almak isteyen birçok vatandaş, 28-29 Ekim günleri bu işletmelerin çalışıp çalışmadığı durumuna göre harekete geçecek. Peki, 28-29 Ekim Pazartesi ve Salı günü kargolar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kargo Şirketlerinde son durum
Yurtiçi Kargo açıklaması: 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo açıklaması: Müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29/10/19 tarihinde hizmet verilmemektedir.
MNG Kargo açıklaması: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre 29/10/19 tarihinde hizmet verilmemektedir.
Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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