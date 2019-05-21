27 Mayıs’ın yıldönümünde orada olacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59’uncu yılında ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak yeniden düzenlenen Yassıada’yı ziyaret edecek.
27 Mayıs Tarih Platosu, Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi ve Adnan Menderes Kongre Merkezi’nin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yargılandığı Yassıada’daki duruşmaların yapıldığı salonu ziyaret edecek. Yargılama sürecinde kullanılmış yapıların restore edildiği alanda, başta dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in yargılanma süreci olmak üzere tüm yaşananlar görsel ve fiziksel anlatımlarla sergileniyor. Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 59’uncu yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan anma törenine de katılacak.
ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ
Menderes ve bakanlarının yargılandığı Yassıada bir tarih platosuna dönüştürüldü. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idama mahkûm edildiği Yassıada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde düzenlendi. 27 Mayıs Tarih Platosu’nda ziyaretçilere tarihsel akışa uygun ve Adnan Menderes’i merkeze alan görsel ve fiziki sunumlar yapılacak. Bu kapsamda, Adnan Menderes’in o dönem kaldığı bina aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar yapıldı.
Menderes’in kaldığı odanın yanı ise Aydın Salonu olarak düzenlendi. 27 Mayıs Tarih Platosu, ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası adada yaşanan yargılamaları gerçek mekânlarında gezerek hissetmelerini sağlayacak. Bunun için yargılamaların yapıldığı spor salonunda, koğuşlarda ve diğer alanlarda holografi gibi özel teknikler kullanıldı.
DEMOKRASİ FENERİ
Adaya ayrıca 24 metre yüksekliğinde demokrasi feneri inşa edildi. Bu fenerin, adanın ve demokrasinin simgesi haline gelmesi planlanıyor. AK Parti’nin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın hazırladığı projenin maliyeti yaklaşık 500 milyon lira. Adadaki otelde 125 oda yer alıyor. Otelde yaklaşık 30 betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, avlu dahil 1200 kişinin ibadet edebileceği cami, müze, sergileme alanları, bağımsız ve dışarıdan gelenlerin hizmet alacağı kafeterya-restoranlar bulunuyor.
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