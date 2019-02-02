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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

27 kentte yetki il başkanlıklarında

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27 kentte yetki il başkanlıklarında

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik işbirliğinde 23 büyükşehir dışında anlaşmaya varılan 27 kentin ilçe dağılımlarında yetki her iki partinin il başkanlıklarına verildi.

11 il belediyesinde İYİ Parti’nin desteklenmesi, 16 il belediyesinde ise CHP’nin desteklenmesi karara bağlandı. Her iki partinin il başkanlıklarına verilen yetki çerçevesinde sürdürülen görüşmelerde 181 ilçe belediyesinin taksimatı tamamlandı. Bu kapsamda 181 ilçe belediyesinin 79’unda İYİ Parti’nin, 78’inde CHP’nin desteklenmesi; 24 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsendi. İlçelerin yanı sıra 13 beldenin 8’inde İYİ Parti’nin, 5 belde de CHP’nin desteklenmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir olmayan 51 ilde İl Genel Meclisi seçimlerine İYİ Parti tek başına girecek.

TEŞKİLATA İTTİFAK GENELGESİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 81 il başkanlığına İYİ Parti ile CHP arasında yapılan işbirliğine ‘titizlikle uyulması’ konusunda bir genelge gönderdi. İşbirliği ruhunun 81 ilde korunması için seferber olunacağı vurgusunun yer aldığı genelgede Aydın, son olarak partinin tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ile yetkili kurullarının aldığı kararlara uyulması için gerekli titizliğin gösterilmesi ve genelgenin tüm teşkilat kademelerine duyurulmasını istedi. 

92 İLÇEDE AYRI AYRI YARIŞ

 Millet İttifakı’nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki 31 Mart seçimlerine yönelik işbirliğinde 10’u İYİ Parti, 13’ü CHP olmak üzere 23 büyükşehirde sağlanan anlaşmaya göre; 415 ilçe belediyesinin 114’ünde İYİ Parti ve 209’unda CHP adayları desteklenecek; 92 ilçede ise her iki parti de ayrı ayrı seçimlere girecek. 

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