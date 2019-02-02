27 kentte yetki il başkanlıklarında
CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik işbirliğinde 23 büyükşehir dışında anlaşmaya varılan 27 kentin ilçe dağılımlarında yetki her iki partinin il başkanlıklarına verildi.
11 il belediyesinde İYİ Parti’nin desteklenmesi, 16 il belediyesinde ise CHP’nin desteklenmesi karara bağlandı. Her iki partinin il başkanlıklarına verilen yetki çerçevesinde sürdürülen görüşmelerde 181 ilçe belediyesinin taksimatı tamamlandı. Bu kapsamda 181 ilçe belediyesinin 79’unda İYİ Parti’nin, 78’inde CHP’nin desteklenmesi; 24 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsendi. İlçelerin yanı sıra 13 beldenin 8’inde İYİ Parti’nin, 5 belde de CHP’nin desteklenmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir olmayan 51 ilde İl Genel Meclisi seçimlerine İYİ Parti tek başına girecek.
TEŞKİLATA İTTİFAK GENELGESİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 81 il başkanlığına İYİ Parti ile CHP arasında yapılan işbirliğine ‘titizlikle uyulması’ konusunda bir genelge gönderdi. İşbirliği ruhunun 81 ilde korunması için seferber olunacağı vurgusunun yer aldığı genelgede Aydın, son olarak partinin tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ile yetkili kurullarının aldığı kararlara uyulması için gerekli titizliğin gösterilmesi ve genelgenin tüm teşkilat kademelerine duyurulmasını istedi.
92 İLÇEDE AYRI AYRI YARIŞ
Millet İttifakı’nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki 31 Mart seçimlerine yönelik işbirliğinde 10’u İYİ Parti, 13’ü CHP olmak üzere 23 büyükşehirde sağlanan anlaşmaya göre; 415 ilçe belediyesinin 114’ünde İYİ Parti ve 209’unda CHP adayları desteklenecek; 92 ilçede ise her iki parti de ayrı ayrı seçimlere girecek.
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