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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

27 Kasım son depremler! Deprem mi oldu?

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27 Kasım son depremler! Deprem mi oldu?

En son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Türkiye'de gerçekleşen son depremleri yayımlayan Kandilli Rasathanesi, yerin kaç kilometre altında olduğu sarsıntı derecesini aktardı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, güncel son depremler listesi ve detaylı bilgiler

Deprem mi oldu sorusu, 27 Kasım Çarşamba gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 27 Kasım tarihli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgilere göre tüm yurtta meydana gelen son depremler şu şekilde;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.27 08:05:41 36.4807 28.6830 5.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.11.27 07:33:24 40.6310 28.9248 9.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2019.11.27 07:24:54 37.1703 28.6082 8.9 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2019.11.27 06:27:34 38.9087 43.4295 7.4 -.- 2.0 -.- VAN GOLU
2019.11.27 05:47:08 38.3850 41.3305 7.6 -.- 2.3 -.- BINEKLI-SASON (BATMAN)
2019.11.27 05:04:19 39.2757 27.7303 7.7 -.- 1.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
2019.11.27 04:53:42 37.8363 29.6407 6.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.11.27 04:47:50 36.4965 28.6867 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.11.27 03:29:01 38.1217 44.4100 16.9 -.- 2.6 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN)
2019.11.27 03:00:36 37.6245 35.6517 7.3 -.- 2.6 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
2019.11.27 02:55:33 37.8042 27.1765 5.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.27 01:57:28 39.2780 27.6988 3.8 -.- 3.2 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
2019.11.27 01:20:13 37.7635 27.2352 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.27 00:34:37 40.2008 28.2215 7.6 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-KARACABEY (BURSA)
2019.11.27 00:00:48 36.9628 36.0377 12.5 -.- 2.1 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

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