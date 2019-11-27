27 Kasım son depremler! Deprem mi oldu?
En son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Türkiye'de gerçekleşen son depremleri yayımlayan Kandilli Rasathanesi, yerin kaç kilometre altında olduğu sarsıntı derecesini aktardı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, güncel son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Deprem mi oldu sorusu, 27 Kasım Çarşamba gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 27 Kasım tarihli son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgilere göre tüm yurtta meydana gelen son depremler şu şekilde;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.11.27 08:05:41 36.4807 28.6830 5.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.11.27 07:33:24 40.6310 28.9248 9.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2019.11.27 07:24:54 37.1703 28.6082 8.9 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2019.11.27 06:27:34 38.9087 43.4295 7.4 -.- 2.0 -.- VAN GOLU
2019.11.27 05:47:08 38.3850 41.3305 7.6 -.- 2.3 -.- BINEKLI-SASON (BATMAN)
2019.11.27 05:04:19 39.2757 27.7303 7.7 -.- 1.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
2019.11.27 04:53:42 37.8363 29.6407 6.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.11.27 04:47:50 36.4965 28.6867 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.11.27 03:29:01 38.1217 44.4100 16.9 -.- 2.6 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN)
2019.11.27 03:00:36 37.6245 35.6517 7.3 -.- 2.6 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
2019.11.27 02:55:33 37.8042 27.1765 5.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.27 01:57:28 39.2780 27.6988 3.8 -.- 3.2 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
2019.11.27 01:20:13 37.7635 27.2352 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.11.27 00:34:37 40.2008 28.2215 7.6 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-KARACABEY (BURSA)
2019.11.27 00:00:48 36.9628 36.0377 12.5 -.- 2.1 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
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