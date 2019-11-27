27 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyununun 963. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı Şans Topu çekilişinin ardından bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. İşte, 27 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Şans Topu oyununun 27 Kasım 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından saat 21.15'te gerçekleşti. Geçen haftaki son çekilişte 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi bulmasıyla, bu hafta Şans Topu'nda çıkan numalar merak konusu oldu. İşte, 963'üncü hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran talihli numaralar.
27 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 27 Kasım Çarşamba günkü çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te gerçekleşti. Şans Topu oyunun bu haftaki çekilişinde şu numaralar çıktı;
MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 300'er lira, 4 artı 1 bilen 240 kişi 501'er lira, 4 bilen 3 bin 116 kişi 48'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 626 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 499 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 19 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 216 bin 184 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Başakşehir ilçesinden yatırıldı.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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