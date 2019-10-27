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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

27 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

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27 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 27 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Son depremler, 27 Ekim Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 27 Ekim tarihli son depremler listesi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
15:20:23 37.8533 29.6232 8.5 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
14:48:47 36.4532 28.7050 8.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
13:18:46 40.8827 28.2058 10.8 -.- 3.4 3.3 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
13:12:56 38.8727 27.0138 11.5 -.- 2.6 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)
12:17:31 39.6650 26.3538 5.5 -.- 3.1 3.0 ARASANLI-EZINE (CANAKKALE)
11:18:53 40.8735 28.2108 5.5 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
11:09:26 38.2130 26.7497 11.8 -.- 1.8 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
10:38:06 36.5023 28.6400 5.0 -.- 2.3 2.2 AKDENIZ
10:24:41 38.6625 43.0238 5.0 -.- 2.0 -.- VAN GOLU
10:06:44 38.8708 27.1567 12.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-ALIAGA (IZMIR)
07:11:23 39.3402 28.9987 9.1 -.- 1.8 -.- ASAGIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)
07:02:58 36.6922 26.8092 5.3 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
06:10:29 36.9010 27.4415 2.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:31:23 36.4788 28.6958 1.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:01:36 40.7840 27.4368 13.7 -.- 2.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)
04:59:59 36.4985 28.6950 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ
03:31:30 37.0048 29.2902 14.6 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
02:31:40 39.3987 29.2225 5.0 -.- 1.2 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA)
02:11:24 36.4717 27.1557 22.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:58:36 41.1740 44.0660 4.0 -.- 1.6 -.- AZERBAYCAN
01:28:44 37.0438 29.3262 8.7 -.- 2.0 -.- BICAKCI-CAMELI (DENIZLI)
01:19:46 36.4970 28.6980 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
01:17:32 37.0355 29.3193 5.4 -.- 2.6 -.- BICAKCI-CAMELI (DENIZLI)
01:16:39 38.8432 26.8560 10.1 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:04:42 37.9638 28.7818 2.0 -.- 2.1 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)

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