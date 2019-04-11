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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘27 bin seçmen hareketi var’

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‘27 bin seçmen hareketi var’

Büyükçekmece’de cumhur ittifakının adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçede seçimin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle iptal edilebileceğini söyledi. Uysal, Büyükçekmece iddialarını şöyle sıraladı:

27 BİNE YAKIN SEÇMEN HAREKETİ

“Büyükçekmece’de 24 Haziran seçimlerinde, 8 ay önce yapılan bir genel seçim var. O seçimde seçmen sayımız 172 bin 351. Bugün seçmen 174 bin 661. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Yüzde itibariyle Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içinde ölümle düşenler var. Yurtdışına çıkanlar, askere gidenler var. Ve bir de hiçbir yere gidemeyenler var. Bu süre içinde 14 bin 264 seçmen yeni kayıt yapılmış. Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. Büyükçekmece seçmen kaydından düşenlerin içerisinde 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. Büyükçekmece’deki tartışmanın temeli bu.

İskan edilebilecek bir mekan yoksa oraya kayıt yapılamaz. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemiyle kayıtlar oluşturulmuş. Boş arsada seçmen var. Boş binanın üzerine hayali kat olarak gösterilip, seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş.

736 SEÇMENE İTİRAZ ETMİŞTİK

(Seçmen listeleri askıdayken 736 seçmene itirazlarını yaptıklarını ve 717’sinin kaydının dondurulduğunu belirterek) Ancak baktık ki, o güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Buna itiraz ettiğimiz zaman, kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvvet tarafından adres kontrolü yapılarak orada oturanların tespit yapılması gerekiyor. Süreler o kadar az ki, bu kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değil. Aynı sahte adreslere, 830 kayıt olmasına rağmen seçim kurulu tespit yapılamadığı için reddetti. Bu sadece bir seçmen kaydırması değil. Başka bir şey.

18 OCAK GÜNÜ TUTUKLANDI

Bu işlemi yapan adrese dayalı kayıt sistemi için diğer kurumlardan eleman istenmiş, Mehmet Özgür Samanlı diye bir belediye çalışanı orada işlem yapmış. Yapmış olduğu işlem sayısı diğer memurların 4 katı. 17 Ocak’ta şikâyet dilekçesini verdik. 18 Ocak’ta tutuklandı.
m Sadece sahte seçmenlerle değil aynı zamanda sandık başkanlarının belirlenmesinde de kanunsuzluk vardır. Seçimlerin şaibeden kurtulması adına Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Sandık başkanları, üyeleri kamu görevlileri yani memur ayrıca mülki idare amirinin verdiği liste içinden seçilmesi hükmü açıkken 519 sandıkta toplamda bir başkan ve yardımcısı olması düşünüldüğünde 1038 görevliden 285 görevli bizzat kamu görevlileri listesinden değil, dışardan atanmıştır. Bu da tam kanunsuzluk diyebileceğimiz, seçim iptaline neden olacak husustur.”

SEÇİM SONUCUNU DEĞİŞTİREBİLİR

“SEÇİMLERDEN sonra ortaya çıkan tabloda ilçede 4 bin 200 civarında fark söz konusu. Seçmen listesinden düşürülen 3 bin civarında parti üyemiz var. 541 üyemize ulaşamamışız. AK partiye oy verebileceği belli olan, bu arkadaşlarımızın da seçmen kaydından silindiği görülmüş oluyor. 13 bin -14 bin seçmenin burada oy kullanması söz konusu ve seçim neticesini değiştirmesi söz konusu. Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Sistem şu: Sahte adresler oluşturulmuş. Doldur-boşalt yapılıyor. Her seçimde bir grup geliyor. Seçimden sonra bırakılıyor. Yeni bir grup getiriliyor. Büyükçekmece iptal olursa İstanbul da etkilenir mi? Şu andaki trafiğe baktığınızda o da etkilenebilir durumda. 14 binlere düştü fark. Etkilenebilir ama buna karar verecek olan YSK’dır.”

 

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