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    265 beyaz reçeteli ilaç renkli sistemde

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    03.04.2018 - 22:04 | Son Güncelleme:

    SAĞLIK Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Nisan itibarıyla yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, yeşil (psikolojik hastalıklarda kullanılan) ve kırmızı (uyuşturucu nitelikli) reçetelerin kayıt edildiği renkli reçete sistemine, normal reçete ile verilmesi ve takibi yapılması gereken 265 ilacın da kaydı zorunlu hale getirildi.

    Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Hem eczacılar hem de hekimler olarak bağımlılık ve alışkanlık yapan ilaçların kontrol altına alınmasına yardımcı olmak bizlerin birinci görevi. Ancak aynı reçetenin iki sisteme ayrı ayrı kayıt edilmesi zorunluluğu eczanelerimizi normal mesaisi içinde hizmet veremez noktaya getiriyor” uyarısında bulunarak şunları söyledi: “Medula sistemine kayıt edilen kontrole tabi ilaç reçetelerinin ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) renkli reçete sistemine kaydedilmesi zorunluluğu başladı. Reçetelerimizi bir sisteme kaydetmemiz yetmiyor, ikinci bir sisteme de kayıt zorunluluğu geldi. Aynı şekilde hekimlerin de iki sisteme reçete girmeleri ve iki ayrı şifreyi hastasına vermeleri ve biz eczacıların iki ayrı sistemden hastalarımızın ilaçlarını karşılaması gereksiz iş yükü artışından ve ilaç hizmetinin aksamasından başka bir şeye yaramayacaktır.

    TEK SİSTEM OLMALI

    Medula Provizyon Sistemi, SGK’nın kullandığı bir sistem ve biz eczacılar olarak Medula’ya reçete kaydederek ilaçları veriyoruz. Renkli reçete sistemi ise TİTCK’nın reçeteleri takip etmek üzere kurduğu bir sistem. Bu ülkenin iki büyük kurumunun (SGK ve TİTCK) aralarında anlaşarak sistemi tek sistem haline getirip, eczacıları ilaç hizmetindeki bürokratik girdaptan kurtarmaları gerekir. 

    Etiketler: gazetehaberleri , eczane , gündem
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