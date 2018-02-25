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    260 kilo ağırlığında... Yardım bekliyor

    İHA
    25.02.2018 - 17:39 | Son Güncelleme:

    Sivas’ta aldığı aşırı kilolar nedeniyle 260 kiloya ulaşan ve 5 yıldır eve hapsolan Şengül Cila, kilo verebilmek için yardım bekliyor.

    Sivas’ta yaşayan 6 çocuk annesi 60 yaşındaki Şengül Cila, aldığı aşırı kilolar nedeniyle son 5 yıldır evinde adeta hapsoldu. 260 kiloya ulaşan talihsiz kadın, ayaklarında oluşan ödemler nedeniyle ayağa kalkamıyor. Harekat kabiliyetini kaybetme noktasına gelen kadın, her geçen gün daha hızlı bir şekilde kilo alıyor. İhtiyaçlarını yardım almadan gideremeyen Cila’ya çocukları yardımcı oluyor. Aşırı kiloları nedeni ile sürekli rahatsızlanan Cila, hastaneye de mahallelinin yardımı ile götürülebiliyor. Nefes almakta da güçlük çeken kadın, solunum cihazı kullanıyor.

    Kilolarından kurtulup kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek duruma gelmek istediğini belirten Şengül Cila, tedavi için gitmediği doktor kalmadığını söyleyerek yardım istedi. Cila, “Benim hastalığım kilolu olmam. Ödemim var. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, yatamıyorum. Gitmediğim doktor kalmadı. Hangi doktora gittiysem başlarından saldılar. Hastaneye gidiyorum, ilaç verip ödemimi gideriyorlar, tekrar eve geliyorum yine aynı. Hiçbir çare bulmuyorlar" dedi.

    Cila, yaklaşık 5 yıldır yatağa bağlı olduğunu söyleyerek, “5 senedir yatağa düştüm, şimdi yataktayım. Ayağa kalkamıyorum, gezemiyorum, bir yerlere gidemiyorum. Doktorlar ciğerlerimin bittiğini söylüyor. Gezmediğim için ciğerlerim çalışmıyormuş. Bana kızım bakıyor. Kızım olmasa bana kim bakacak. Kızım beni ayakta tutuyor. Kaç kilo olduğumu bilmiyorum. Ayağa kalkıp tartılamıyorum. Gittiğim hiçbir doktor bana çare bulamıyor. Bakanlarımdan ve büyüklerimden yardım diliyorum. Maddi yardım değil, beni zayıflatıp ayağa kaldırabilecek doktor istiyorum. Felçlilere çare buluyorlar da bana mı çare bulamıyorlar” şeklinde konuştu.

    Cila, aşırı kilolarından dolayı intiharı bile düşündüğünü ifade ederek, “Hayatımdan bıkmışım. Çünkü yatakta duran adam ne yapar. Hayatım bitti söndü. Ben dünyada yaşamadım, gün görmedim. Ben hayatımdan bezdim. Öyle zamanlar geliyor ki intihar edesim geliyor. Ben bakanlarıma sesleniyorum, beni kurtarsınlar. Hükümetimizin ve bakanlarımızın yardımı ile beni şifa bulabileceğim bir hastaneye yatırsınlar” dedi.

    Etiketler: obezite , yardım , Sivas , son dakika
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