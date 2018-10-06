26 yıl sonra mezar
Fransa’da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalan ve cenazesi yıllar sonra bulunarak Türkiye’ye getirilen Hasan Tarım’ın babası Yusuf Tarım oğlunun hikayesini anlattı.
Fransa’da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalan ve cenazesi yıllar sonra bulunarak Türkiye’ye getirilen Hasan Tarım’ın babası Yusuf Tarım oğlunun hikayesini anlattı.
1973 yılında Almanya’ya işçi olarak giden Tarım’ın en büyük oğlu olan Hasan, Frank isimli arkadaşıyla dağcılık yapmaya başladı. İkili, 1992’de dört Avusturyalı dağcıyla beraber Fransa’daki Alp Dağları’na tırmanmaya karar verdi. Tırmanış sırasında Hasan ile arkadaşı Frank buzulların altında kaldı.
Geçen sene Alp Dağları’na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı Hasan’la Frank’in cesedine ulaştı.
Baba Yusuf Tarım, “Oğlumla Frank’in ipi birbirine bağlı olduğu için ikisi beraber buzulların altında kalmış” dedi. Oğlu kaybolduktan sonra iki kez Alp Dağları’na gittiğini söyleyen Tarım, “Dağları görünce zaten oğlumun sağ kurtulma ihtimalinin olmadığını anlamıştım. Ancak oğlumun cenazesi bulunamıyordu. Alp Dağları ile ilgili haberleri takip etmeyi bırakmadım. Geçen sene nihayet bir dağcı grubu oğlumun ve arkadaşının cenazesine ulaştı” diye konuştu.
Tarım sözlerine şöyle devam etti: “Umudumu hiç yitirmesem de 26 yıl sonra cenazesinin bulunması biraz şaşırttı. Hiç olmazsa artık bir mezarı var.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle