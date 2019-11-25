26 yıl sonra gelen korkunç itirafın ardından imam ve ebe araştırılıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri26 yıl sonra gelen korkunç itirafın ardından imam ve ebe araştırılıyor!
GeriGündem 26 yıl sonra gelen korkunç itirafın ardından imam ve ebe araştırılıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yücel BULUT/DHA
25.11.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

26 yıl sonra gelen korkunç itirafın ardından imam ve ebe araştırılıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
26 yıl sonra gelen korkunç itirafın ardından imam ve ebe araştırılıyor!

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen 'Fatoş' bebeğin, öldürüldüğünü öne süren halanın iddiaları üzerine soruşturma başlatan Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin nüfus kaydı ile varsa o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defninde görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde iddiaya göre, A.Ş. ve Z.G., 1992 yılında kaçarak, evlendi. Nikahtan yaklaşık 6 ay sonra Z.G., 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 'Fatoş' adı verilen kız bebek, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem ölümü normal olarak görülen bebek, toprağa verildi.

POŞETE KOYUP, AĞZINI BAĞLADIĞI İDDİASI

A.Ş.'nin kız kardeşi A.A., olaydan 26 yıl sonra vicdan azabına dayanamadığını belirterek, jandarmaya başvurdu. Bebeğin halası A.A., ağabeyi ile yengesinin bebeği öldürdüğünü öne sürdü. A.A., jandarmada verdiği ifadede, evlendikten 6 ay sonra bebeğin dünyaya gelmesini kabullenemeyen ağabeyi A.Ş.'nin bebekten kurtulmanın yolunu aradığını anlattı. Hala, ağabeyi ile yengesinin bebeğin yanına önce sera zehri koyduğunu ve koklayarak ölmesini beklediklerini, ancak bebeğin yaşadığını öne sürdü. A.A., bunun üzerine A.Ş. ve Z.G.'nin bebeği bir çöp poşetine koyup, ağzını bağladığını, bebeğin nefessiz kalıp, boğulduğunu iddia etti. Bebeğin daha sonra normal ölüm gibi defnedildiğini belirten hala A.A., ağabeyi ile bebeğin annesi olan yengesinin, olaydan birkaç ay sonra kendisine bebekten nasıl kurtulduklarını anlattıklarını söyledi.

JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

A.A.'nın ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılında ayrılan ve halen aynı ilçede yaşayan A.Ş. ve Z.G.'nin ifadelerine başvurdu. Anne Z.G., cinayeti A.Ş. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. A.Ş. ise iddiayı kabul etmeyerek, bebeğin normal şekilde öldüğünü öne sürdü. Z.G.'nin ifadesinde, ilişkiye girdiğini ve bebeğin babası olduğunu öne sürdüğü M.G.'nin (86) ifadesi de alındı. M.G. bebeğin babası olduğu iddiasını reddetti. İfadelerinin ardından A.Ş., Z.G. ve M.G. serbest bırakılırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

EBE VE İMAM ARAŞTIRILIYOR

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Fatoş bebeğin nüfus kaydının tespiti ile varsa bebeğin o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defni sırasında görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

'ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ, BİZE ANLATTI'

İddiayı gündeme getiren hala A.A., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Ağabeyim A.Ş., 1992 yılında Z.G.'yi kaçırarak evlendi. Evlendikten yaklaşık 6 ay sonra Z.G.'nin bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, doğumundan birkaç gün sonra da vefat ettiğini ve defnettiklerini anlattılar. Birkaç ay sonra köye geldiler. Ağabeyim çocuğu kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti, bize anlattı. Çocuğu bir poşete bağlamış, otopside çıkmasın diye. Poşetin içinde öldüğünü söyledi. Sonra yengem de aynı şeyi ağlayarak, anlattı. 'Çok yalvardım ama yaptı' diye. Aradan çok uzun zaman geçti biliyorum ama vicdanen o kadar rahatsız oldum ki, artık iyice psikolojim bozulmaya başladı. Bunu adli mercilere bildirme gereği duydum. Suçlunun cezasını çekmesini istiyorum" demişti.

8 günlük bebeğin ölümü ile ilgili 26 yıl sonra gelen korkunç itiraf
8 günlük bebeğin ölümü ile ilgili 26 yıl sonra gelen korkunç itiraf!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle