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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/DHA
05.10.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

26 yıl sonra Alpler'de cesedi bulunmuştu! Flaş detay ortaya çıktı...

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26 yıl sonra Alpler'de cesedi bulunmuştu! Flaş detay ortaya çıktı...

Fransa'da Alp Dağları'nda 26 yıl önce tırmanış yaparken buzulların altında kalarak kaybolan ve cesedi dağcılar tarafından bulunan Hasan Tarım'ın kolyesinden teşhis edildiği öğrenildi.

Hasan Tarım, 21 yaşındayken 1992 yılında Fransa'da Alp Dağları'na Alman arkadaşıyla yaptığı tırmanışta kayboldu. O günden sonra Tarım'ın izine rastlanmadı. 26 yıl sonra Hasan Tarım'ın cesedi, dağcılar tarafından eriyen buzulların altında bulundu. Tarım için memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısraklılar köyünde cenaze hazırlıkları başladı.

Hasan Tarım'ın amcasının oğlu Ali Tarım (53) kuzeninin kaybolmasının ardından ailece büyük üzüntü yaşadıklarını ve bulunması için çok çaba safr ettiklerini söyledi. Ali Tarım, şunları anlattı:

"1992 yılında Alman bir arkadaşı ile Alp Dağları'na çıkmıştı. 2 arkadaş Alp Dağları'nın zirvesine gitmek isterken buzdan kayarak düştüğü, haber alınamadığı bilgisi geldi. Bu haberin ardından Hasan'ın babası Fransa'dan 200 dağcı ve helikopter kiralayarak aramalara katıldı. Parasını neredeyse oğlunu bulmak için harcadı. Ancak hiçbir şekilde ölü veya sağ bulunamadı. 26 yıl sonra Alp Dağları'na çıkan bir başka dağcı grubu tarafından amcamın oğlunun cenazesi, dağa birlikte çıktığı Alman arkadaşı ile Ağustos ayında bulundu. Alman polisi birçok defa aileye çocuklarının arkadaşı ile birlikte bulunduğuna dair mektup göndermiş. Ancak, mektup adres değişikliğinden dolayı bir türlü ulaşmamış. En sonunda mektubu alan annesi Leyla Tarım, okuma yazmayı bilmediği için gelen mektubu komşusuna okutmuş. 'Mektupta oğlunun cenazesi bulundu' diye yazıyormuş. Cenaze, ölen Alman arkadaşının cenazesi ile İtalya'dan Almanya'ya  getirilmiş."

Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu
Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Hasan Tarım'ın kolyesinden teşhis edildiğini belirten kuzeni Ali Tarım, "Buz altında kaldığı için cesedi çok fazla bozulmamış. 'Bulundu' haberi üzerine Yusuf abim Almanya'ya gitti. Hasan'ı boynundaki kolyeden teşhis ettiler. Biz kendisinden hiç ümidi kesmedik. Hem üzüldük hem de sevindik. En azından bir mezarı olacak. Cenazemiz yarın Kayseri'ye getirilecek ve köyümüzde toprağa vereceğiz" dedi.

26 yıl sonra Alplerde cesedi bulunmuştu Flaş detay ortaya çıktı...


 

 

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