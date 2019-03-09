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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.03.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

26 ton demir kullanıldı... Guinness'e başvuru yapılacak

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26 ton demir kullanıldı... Guinness'e başvuru yapılacak

Denizli'deki tematik kent ormanı içerisindeki 27 metre yüksekliğindeki horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak.

Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek.

Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca heykel renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

26 ton demir kullanıldı... Guinnesse başvuru yapılacak

TOPLAM UZUNLUĞU 27 METRE OLACAK

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, "Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak, Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre, toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.

26 ton demir kullanıldı... Guinnesse başvuru yapılacak

'AMACIMIZ DENİZLİ HOROZUNU DÜNYAYA TANITMAK'

Heykeltıraş Osman Atmaca ise horoz heykelinin rötuşların ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, "İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek" diye konuştu.

26 ton demir kullanıldı... Guinnesse başvuru yapılacak

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