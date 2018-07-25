26 Temmuz'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da 26 Temmuz'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Plan ve programı olan vatandaşlar yaşadıkları semtte elektrikle ilgili bir kesinti olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 26 Temmuz planlı elektrik kesintisi programı.
26 Temmuz'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediliyor. Yaşadıkları semtte elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak eden vatandaşlar, akşam saatlerinde ona göre plan yapmak istiyor. İşte, 26 Temmuz planlı elektrik kesintisi programı.
26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı
- MALKOÇOĞLU Mh., 306. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16107-28304 tm 28282 tm)
- CİHANGİR Mh., CİHANGİR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16168-3240)
- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16187-28827 tm 28810 tm 28302 tm)
- BALIKYOLU Mh., 482. Sk., 494. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16195-20892- dp:12)
- BAHÇELİEVLER Mh., KÜLTÜR Sk., DİZER Sk., RESSAM HALİM Sk., MEHMETÇİK Sk., KÖROĞLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16205-451)
- BAHÇELİEVLER Mh., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., MELTEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16206-5)
- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16217-12172)
- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16218-12450)
- BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16232-23247 23215 23105)
- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16236-28001 tm 28507 tm 28176 tm)
- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., OSMANLI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16169-3159)
- GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16244-4325)
- ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., SOĞUKSU Sk., AYAZMA Sk., TOPÇU Sk., SEYHAN Sk., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16247-4303 4147 4778 )
- MERKEZ Mh., BESTEKAR TAHİRAĞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16248-8505-8506-8507)
- EVREN Mh., BAHAR Cd., HALKALI Cd., MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16240-31534)
- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16249-22075-22168-22165)
- USKUMRUKÖY Mh., ATLAS ÇİÇEĞİ Sk., NİSAN Sk., SEZON Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16245-4487)
- İNÖNÜ Mh., 364. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16250-27300 DP:2)
- HAMİDİYE Mh., SOĞUKSU Cd., SÖYLER Cd., TUĞBA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16251-9387)
- ESENTEPE Mh., DEREBOYU Cd., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16252-9389)
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