26 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 26 Temmuz Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 26 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 26 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:24:13 38.7272 43.3972 7.5 -.- 2.4 -.- HIDIRKOY-(VAN)
05:45:43 38.7912 38.1000 4.2 -.- 1.9 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
02:31:05 37.3088 29.7938 17.8 -.- 1.5 -.- TEFENNI (BURDUR)
01:52:31 37.3128 29.8093 13.0 -.- 1.7 -.- TEFENNI (BURDUR)
01:24:43 37.3648 29.7842 14.3 -.- 1.6 -.- KILCAN-KARAMANLI (BURDUR)
01:11:32 37.3370 29.8185 6.7 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR)
01:09:30 37.3377 29.8093 10.1 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR)
01:07:35 37.3808 29.7850 12.0 -.- 1.4 -.- KILCAN-KARAMANLI (BURDUR)
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