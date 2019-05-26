26 Mayıs Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
26 Mayıs Pazar günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 26 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 26 Mayıs Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 26 Mayıs tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:23:07 39.1207 29.0603 6.3 -.- 2.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
06:04:26 38.4953 43.2570 5.0 -.- 3.0 -.- VAN GOLU
05:38:53 42.4407 31.0225 29.1 -.- 3.0 -.- KARADENIZ
05:29:46 37.1238 27.7560 8.1 -.- 2.7 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA)
05:07:07 35.1902 27.6277 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:31:52 37.1198 27.7583 8.5 -.- 1.4 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA)
04:22:13 37.1477 26.6888 8.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:12:39 37.9048 29.1165 2.5 -.- 1.8 -.- PAMUKKALE-(DENIZLI)
03:06:43 36.9785 27.4205 10.3 -.- 2.0 -.- BODRUM (MUGLA)
02:44:43 37.1262 27.7637 10.7 -.- 2.5 -.- HASANLAR-MILAS (MUGLA)
02:39:59 37.1143 27.7602 6.6 -.- 2.6 -.- DERINCE-MILAS (MUGLA)
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