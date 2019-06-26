26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
GeriGündem 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nun saat 21:15'te başlayan çekilişinin ardından, haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Peki, 941. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 26 Haziran MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Şans Topu oyununda bir haftalık bekleşin ardından, 941'nci hafta sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta Şans Topu oyununda, 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, 26 Haziran tarihli Şans Topu'nun 941. haftasında ikramiye kazandıran numaralar.

26 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Şans Topu'nun 941'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,4,14,29,34+10

26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

ŞANS TOPU İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15'er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'da günün kahramanı! Bebeği havada yakaladı...
Kuvvet komutanlarından gazeteci Murat Alan ve Akit TV'ye dava
Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması
Kaymakamın 3 oğlu kavgada yaralanmıştı... Acı haber geldi