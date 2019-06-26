26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nun saat 21:15'te başlayan çekilişinin ardından, haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Peki, 941. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 26 Haziran MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Şans Topu oyununda bir haftalık bekleşin ardından, 941'nci hafta sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta Şans Topu oyununda, 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, 26 Haziran tarihli Şans Topu'nun 941. haftasında ikramiye kazandıran numaralar.
26 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Şans Topu'nun 941'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
1,4,14,29,34+10
ŞANS TOPU İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15'er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle