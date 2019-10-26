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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

26 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

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26 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki çekişini merak edenler Sayısal Loto'nun 26 Ekim çekilişinin saat kaçta yapılacağını merak ediyorlar. Peki 26 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

26 Ekim Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'te gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş kurumun resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.

 

23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576'şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88'er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto'da haftanın birinci çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce tamamlandı. 1264'üncü hafta heyecanının yaşandığı 23 Ekim tarihli Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

7-17-28-30-36-41

 

 

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SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1263. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 19 bin 919 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Gaziemir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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