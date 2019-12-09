26. Dönem POMEM sınavları ne zaman? 2019 PMYO yedek sonuçları sorgulama ekranı

14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuruları alınan 26. Dönem POMEM'de sınav için heyecanlı bekleyiş başladı. POMEM başvuru sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasıyla birlikte POMEM'in internet sitesinde sınav yerleri de duyuruldu. Öte yandan, 2019 PMYO yedek sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edildi. Bu kapsamda 26. Dönem POMEM ve PMYO ile ilgili detaylar gündeme geldi. İşte, 2019 POMEM sınavları ve süreçle ilgili bilgiler.

26. DÖNEM POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

26. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

2019 PMYO 2. YEDEK PLANLAMASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokullarına yedek aday planlamaları 2. Yedek aday planlama ile birlikte sonlandırılmıştır. Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Yedek planlaması yapılan adayların, en geç 05/12/2019 günü mesai bitimine kadar planlandıkları Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne geçici kayıt için başvurmaları gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

2019 PMYO 2. YEDEK PLANLAMASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN