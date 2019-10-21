26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM bünyesinde istihdam edilecek 7 bin polis alımı için başvuru süreci devam ediyor. 14 Ekim 2019 tarihinde başlayan POMEM başvuruları için son 24 Ekim olarak belirlendi. Başvuru sürecinin son günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de sonuçlar oldu. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, 5040 lisans mezunu erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplam 7000 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Duyurunun yapılmasından kısa bir süre sona başvurular için düğmeye basıldı. POMEM polis alımı başvuru tarihleri 14-25 Ekim olarak belirlendi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, POMEM başvuru sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
POLİS AKADEMİSİNE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
POMEM için ön başvurular “https://www.pa.edu.tr/” adresinden ya da e Devlet üzerinden yapılabiliyor. Adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması gerekmektedir.
26. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları için bir açıklama yapılmadı ancak bir önceki sınavın sonuçları 2 ay içerisinde erişime açılmıştı.
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