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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM bünyesinde istihdam edilecek 7 bin polis alımı için başvuru süreci devam ediyor. 14 Ekim 2019 tarihinde başlayan POMEM başvuruları için son 24 Ekim olarak belirlendi. Başvuru sürecinin son günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de sonuçlar oldu. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 5040 lisans mezunu erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplam 7000 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Duyurunun yapılmasından kısa bir süre sona başvurular için düğmeye basıldı. POMEM polis alımı başvuru tarihleri 14-25 Ekim olarak belirlendi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, POMEM başvuru sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POLİS AKADEMİSİNE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

POMEM için ön başvurular “https://www.pa.edu.tr/” adresinden ya da e Devlet üzerinden yapılabiliyor. Adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması gerekmektedir.

26. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları için bir açıklama yapılmadı ancak bir önceki sınavın sonuçları 2 ay içerisinde erişime açılmıştı.

 

 

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