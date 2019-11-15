POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandı! 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında alınan, POMEM başvurularının sonuçları adayların erişimine açıldı. Gözler şimdi sözlü ve yazılı sınav tarihleri ve parkur bilgisinde. İşte, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin polis adayı alımında süreç devam ediyor. 26. Dönem POMEM kapsamında alınacak olan polis adaylarının başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte POMEM'in internet sitesinde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan POMEM fiziksel parkuru da değişti. İşte, POMEM polis alımı ve parkur hakkında detaylar...
POMEM başvurusunda bulunan adayların başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine "ais.pa.edu.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek. Ancak siteye yoğun giriş sebebiyle teknik sorunlar yaşanıyor. Söz konusu internet sitesi zaman zaman hata veriyor.
POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
FİZİKSEL PARKURDA DEĞİŞİKLİK
Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında değişikliğe gitti. Yeni parkura ait bilgiler içeren görsel adaylarla paylaşıldı. İşte, POMEM'in yeni fiziksel parkuru.
MÜLAKAT NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum
yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede
adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam
puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en
az yetmiş puan alması gerekir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet
verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
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