25’inci yılında Sivas acısı

SİVAS’ta, 2 Temmuz 1993 günü Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisinin hayatını kaybettiği olayların 25’inci yıldönümü için kentte dün anma programları düzenlendi. Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, olayın ardından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

ANMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Heyet, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Vali Gül, 25 yıl önce meydana gelen üzücü olayı anmak için milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Hem Sivas olaylarında hem Başbağlar’da ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı birbirinden kıymetlidir.”

PARTİ TEMSİLCİLERİ VE AİLELER ALINDI

Sivas’ta ikinci anma programı, Seyrantepe Mahallesi’nde yapıldı. Alevi-Bektaşi dernekleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Derneği önünde toplandıktan sonra saat 10.30 sıralarında yürüyüşe başladı. Anma programına katılanlar, kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne kadar geldi. Yürüyüş sırasında olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ön safta yer aldı. “Sivas’ın hesabı sorulacak” sloganları atarak, ellerinde döviz ve fotoğraflarla yürüyen yaklaşık 3 bin kişi, eski otel binası önünde toplandı. Polis bariyeri ile kapatılan binanın önüne sadece siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları alındı.

MÜZE OLSUN

Otel binasının önüne ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla gelen aileler, önceki yıllardaki geleneği sürdürerek, müze yapılmadığı gerekçesiyle içeri girmeyip, fotoğrafları ve karanfilleri binanın önüne bıraktı. Bina önünde saygı duruşunda bulunulurken, ölen 35 kişinin ismi bu sırada tek tek okundu, ardından semah dönüldü. Programa katılan sivil toplum kuruluşları adına açıklamalar okundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları adına yapılan açıklamalarda, Madımak Oteli’nin müze yapılması konusundaki istek tekrarlandı. 26’ncı yıldönümünde, binanın müze olarak görülmek istendiği belirtildi.