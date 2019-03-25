2500 kadın polis alımı için başvuru ekranı ne zaman açılacak?
2 bin 500 kadın polis alımı için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güven masasında görevlendirilecek olan kadın polislerin başvuru süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Peki, karakolların güven masalarına alınacak olan 2 bin 500 kadın polis alımı başvuru ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte, Polis Akademisi üzerinden erişime açılması beklenen 2 bin 500 kadın polis alımı için bazı bilgiler
2 bin 500 kadın polisin görev alacağı güven masaları için ilk alım süreci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyuruldu. Soylu, açıklamasında Türkiye genelindeki karakollara 2 bin 500 kadın polis alınacağı ve buna binaen eğitimlerin alım sürecinin tamamlanmasının ardından verileceğine dair bazı detaylar paylaştı.
Saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek olan Güven Masaları’nda diksiyonu düzgün kadın polisler görev yapacak. Masalarda görevli polisler, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak müracaatları Polis Merkez Amirliğinin ilgili birimlerine yönlendirecek. Polis Merkez Amirliğinin görev alanına girmeyen konularda ise mevzuat hükümleri çerçevesinde, müracaatçılara gereken bilgi verilerek ilgili kurumlara yönlendirilecek.
GÜVEN MASASI NEDİR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada güven masasıyla ilgili “Polis Merkez Amirliklerimiz bizim ilk vitrinimizdir. Dolayısıyla buradaki ilişkiyi doğru tespit etmek zorundayız. Bu amaçla Polis Merkez Amirliklerimize “Güven Masaları” kuruyoruz. Vatandaşımızın ilk başvurusunu, şikayetini ifa eden, iş ve işlemlerin tek bir noktadan devam etmesini, polis vatandaş ilişkimizin çok daha sağlıklı olabilmesini sağlayan bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurularla ilgili sürecin, ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden erişime açılması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi açıklama yapması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
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