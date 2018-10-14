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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA/AA
14.10.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

250 kişilik sahneyle Troya

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250 kişilik sahneyle Troya

Seyircilerle buluşmaya hazırlanan Troya’da 250 sanatçı birden sahnede görülebilecek. Tan Sağtürk ‘Hektor’u, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ise ‘Paris’i canlandıracak. Eserin koreografı Volkan Ersoy, “Troya, 100-150 kişinin de sahne arkasında emek vereceği, 100’e yakın da orkestra sanatçısının olduğu dev bir proje” dedi.

OPERA ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanan Troya’nın görkemli prömiyeri için Ankara Devlet Opera ve Balesinde (ADOB) çalışmalar devam ediyor. Eserin koreografı Volkan Ersoy, “Troya, 250 kişiyi sahnede göreceğiniz, 100-150 kişinin de sahne arkasında emek vereceği, 100’e yakın da orkestra sanatçımızın içerisinde olduğu dev bir proje. Troya’ya ‘prodüksiyon’ diyorum, opera eseri olarak nitelendiremiyorum, çünkü eşit şekilde opera ve bale sanatının bütün güzelliklerini sahne üzerine yansıtmaya çalıştığımız bir prodüksiyon. Anlatım tarzı çok farklı. Hem sayı hem mana ve kavram açısından ilk prodüksiyon özelliğini taşıyor” dedi.

250 kişilik sahneyle Troya

BENİM İÇİN DE İLK

Troya’da Hektor’u 50 yaşında sahnelere dönen ünlü balet Tan Sağtürk, Paris’i ise Devlet Opera ve Bale’nin Genel Müdürü Murat Karahan’ın canlandıracağını anımsatan Ersoy, eserin başka sürpriz isimlerinin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bale yıldızlarımızın hepsi sahnede olacak. ADOB’un baş dansçıları tam kadro olarak sahnede yer alırken, İzmir’den de solist sanatçılarla destek alacağız. Bütün yıldızların sahnede olacağı bir eser niteliğini de taşıyor. Birçok esere imza attım ama böyle bir proje benim için de ilk. Çünkü çok hassas bir dengeden oluşuyor. Eserin bestecisi Bujor Hoinic, librettosunu yazan Artun Hoinic’in notalarını ben beden notalarına dönüştürmeye çalıştım.”

TÜRKÇE BİR OPERA

Troya’nın Türkçe bir opera olduğuna dikkati çeken Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: “Seyirciler Troya’da muhakkak içine dokunacak bir şeyler bulacak. Çok güzel tınılarla aryalar dinleyecek. Çok güzel, kendi içimizden, armonimizden, benliğimizden çıkan notaların bazı tınılarını orkestradan duyacaklar. Ben birazcık otantik, folklorik figürlerimizi stilize ederek sahneye taşımaya çalıştım. Bizden çıkan bir hikâyenin böyle bir prodüksiyona dönüşmesi, bence izleyiciler için de en önemli çekim alanı.”

250 kişilik sahneyle Troya

YILDIZLAR KARMASI

Balede uzun süredir sahneye çıkmaması sebebiyle başlangıçta endişeler taşıdığına işaret eden Tan Sağtürk ise şöyle konuştu: “Troya gerçekten ‘yıldızlar karması’ gibi oldu. Sahne sanatları konusunda herhalde en yukarıda olan insanlar buluştu. Troya ile 12 yıl sonra tekrar sahneye çıkacağım. 12 yıl önce çocuğum yoktu, evlenmemiştim. Hayatım farklıydı. Şimdi babayım, çocuklarım büyümeye başladı. Şimdi benim için ‘yarışmacı vücut’ yok, müthiş zevk alması kalmış. Kendim için gerçekten huşu içinde dans edebiliyorum, o ruha girebiliyorum.” Troya’nın Genel Sanat Direktörlüğünü Murat Karahan, rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yapıyor. 

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