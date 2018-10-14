250 kişilik sahneyle Troya

OPERA ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanan Troya’nın görkemli prömiyeri için Ankara Devlet Opera ve Balesinde (ADOB) çalışmalar devam ediyor. Eserin koreografı Volkan Ersoy, “Troya, 250 kişiyi sahnede göreceğiniz, 100-150 kişinin de sahne arkasında emek vereceği, 100’e yakın da orkestra sanatçımızın içerisinde olduğu dev bir proje. Troya’ya ‘prodüksiyon’ diyorum, opera eseri olarak nitelendiremiyorum, çünkü eşit şekilde opera ve bale sanatının bütün güzelliklerini sahne üzerine yansıtmaya çalıştığımız bir prodüksiyon. Anlatım tarzı çok farklı. Hem sayı hem mana ve kavram açısından ilk prodüksiyon özelliğini taşıyor” dedi.

BENİM İÇİN DE İLK

Troya’da Hektor’u 50 yaşında sahnelere dönen ünlü balet Tan Sağtürk, Paris’i ise Devlet Opera ve Bale’nin Genel Müdürü Murat Karahan’ın canlandıracağını anımsatan Ersoy, eserin başka sürpriz isimlerinin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bale yıldızlarımızın hepsi sahnede olacak. ADOB’un baş dansçıları tam kadro olarak sahnede yer alırken, İzmir’den de solist sanatçılarla destek alacağız. Bütün yıldızların sahnede olacağı bir eser niteliğini de taşıyor. Birçok esere imza attım ama böyle bir proje benim için de ilk. Çünkü çok hassas bir dengeden oluşuyor. Eserin bestecisi Bujor Hoinic, librettosunu yazan Artun Hoinic’in notalarını ben beden notalarına dönüştürmeye çalıştım.”

TÜRKÇE BİR OPERA

Troya’nın Türkçe bir opera olduğuna dikkati çeken Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: “Seyirciler Troya’da muhakkak içine dokunacak bir şeyler bulacak. Çok güzel tınılarla aryalar dinleyecek. Çok güzel, kendi içimizden, armonimizden, benliğimizden çıkan notaların bazı tınılarını orkestradan duyacaklar. Ben birazcık otantik, folklorik figürlerimizi stilize ederek sahneye taşımaya çalıştım. Bizden çıkan bir hikâyenin böyle bir prodüksiyona dönüşmesi, bence izleyiciler için de en önemli çekim alanı.”

YILDIZLAR KARMASI

Balede uzun süredir sahneye çıkmaması sebebiyle başlangıçta endişeler taşıdığına işaret eden Tan Sağtürk ise şöyle konuştu: “Troya gerçekten ‘yıldızlar karması’ gibi oldu. Sahne sanatları konusunda herhalde en yukarıda olan insanlar buluştu. Troya ile 12 yıl sonra tekrar sahneye çıkacağım. 12 yıl önce çocuğum yoktu, evlenmemiştim. Hayatım farklıydı. Şimdi babayım, çocuklarım büyümeye başladı. Şimdi benim için ‘yarışmacı vücut’ yok, müthiş zevk alması kalmış. Kendim için gerçekten huşu içinde dans edebiliyorum, o ruha girebiliyorum.” Troya’nın Genel Sanat Direktörlüğünü Murat Karahan, rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yapıyor.