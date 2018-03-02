Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>250 bin liralık evini bağışladı...

    250 bin liralık evini bağışladı...

    AA
    02.03.2018 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli İbrahim Ertek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtına destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

    İBRAHİM Ertek, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu, makamında ziyaret ettiği Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'a teslim etti. Vali Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi.

    Ertek'e teşekkür eden Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Şehitlerimiz var, ailelerine başsağlığı diliyorum. Siviliyle, askeriyle, siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle Mehmetçiğimizin yanında bir ve beraberiz" dedi.

    Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim Ertek'e  teşekkür eden Yurtnaç sözlerine şöyle devam etti: "Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurtdışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk." 

    İbrahim Ertek de "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Köyde de evim var. Ankara'da da evim var. Onu bağışlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız" dedi.

    Etiketler: Ankara , Keçiören , ev , bağış , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri