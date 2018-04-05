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    25 yıllık TEVİTÖL'de köklü değişim

    Gönül KOCA
    05.04.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için gereken özel eğitimi, lise düzeyinde karma ve yatılı olarak veren tek kurum olan Türkiye Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) köklü değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.

    1993’te Sezai Türkeş’in kurduğu, 2001’den itibaren Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde faaliyetine devam eden 25 yıllık okulun eğitim süresinin kısaltılacağı, İngilizce eğitimin kaldırılacağı, bu sene kayıt alınmayacağı ve değişikliklerden dolayı okul müdürü Tekin Baransel’in görevinden ayrıldığı iddia edildi.

    TEV’den edinilen bilgiye göre, hazırlık sınıfının kaldırılması Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayında. MEB’den izin çıkarsa kaldırılacak ve eğitim süresi 5’ten 4 yıla düşürülecek. Buna karşın İngilizce eğitime devam edilecek. Ancak okul, bu sene öğrenci almayacak. Uluslararası Bakalorya sistemi de uygulanmayacak. Değişikliklerin nedeniyle ilgili detaylı bilgi verilmezken, hepsinin çok haklı sebepleri olduğu ve olumlu sonuçlar yaratacağı savunuluyor. Önümüzdeki günlerde öğretmenlere, velilere ve basına ayrı toplantılar düzenlenerek, bilgi verileceği ve nedenlerin anlatılacağı da öğrenildi. Değişiklik isteği üzerine okul müdürü Tekin Baransel istifa etti. 

    Etiketler: üstün zekâlı öğrenciler , gazetehaberleri , gündem
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