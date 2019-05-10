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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

25 yıllık faili meçhulün dosyası AYM’de

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
25 yıllık faili meçhulün dosyası AYM’de

ŞIRNAK’ta, 70 yaşındaki Benişto Öner’in 1994’te jandarmalar tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği iddiası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

Öner’in eşi ve kızı 1.4 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep etti. 11 çocuk babası Öner’in kaybedilmesine ilişkin ilk soruşturma 2013 yılında açıldı. Bu tarihlerde Koçyurdu Karakolu’nda görev yapan üç jandarma, Öner’in akıbetine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Ayrıca karakolda, 1997 öncesine ait gözaltı kaydının olmadığı bildirildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık 2017’de, “Olayın üzerinden 20 yıl geçtiği ve zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle” kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Cizre Sulh Ceza Hâkimliği ise 23 Mart 2018’de itirazı reddetti. Öner ailesinin tazminat talebi de idare mahkemesince reddedildi. Bunun üzerine aile, babalarının gözaltında işkence sonucu öldürüldüğü ve cesedinin kaybedildiğini savunarak AYM’ye başvurdu. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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