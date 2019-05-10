25 yıllık faili meçhulün dosyası AYM’de
ŞIRNAK’ta, 70 yaşındaki Benişto Öner’in 1994’te jandarmalar tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği iddiası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.
Öner’in eşi ve kızı 1.4 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep etti. 11 çocuk babası Öner’in kaybedilmesine ilişkin ilk soruşturma 2013 yılında açıldı. Bu tarihlerde Koçyurdu Karakolu’nda görev yapan üç jandarma, Öner’in akıbetine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Ayrıca karakolda, 1997 öncesine ait gözaltı kaydının olmadığı bildirildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık 2017’de, “Olayın üzerinden 20 yıl geçtiği ve zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle” kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Cizre Sulh Ceza Hâkimliği ise 23 Mart 2018’de itirazı reddetti. Öner ailesinin tazminat talebi de idare mahkemesince reddedildi. Bunun üzerine aile, babalarının gözaltında işkence sonucu öldürüldüğü ve cesedinin kaybedildiğini savunarak AYM’ye başvurdu.
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