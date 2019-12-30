25 yıllık eşten uykuda kurşun

İSTANBUL Beylikdüzü’ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde oturdukları sitenin 6’ncı katında, 25 yıldır evli olan Binnaz Kırış (45) ve Ferhat Kırış (41) dün gece misafirlerini ağırladı. Çift ve misafirler evde bir süre alkol aldı. Misafirler daha sonra evden ayrıldı. Kırış çifti ise yatak odalarına uyumaya gitti. Eşinin uyumasından sonra Binnaz Kırış, 6 aydır varlığından haberdar olduğu kocasına ait silahı aldı. Sabah saat 08.30 sıralarında banyoda silaha mermi dolduran Binnaz Kırış, yatak odasına giderek uyuyan eşini öldürdü.

BAŞINDAN VURULDU

Cinayetin ardından Binnaz Kırış, oğlu Şafak Kırış’ı ve iki aydır misafir olarak aynı evde kalan Yılmaz A.’yı uyandırdı. Kırış daha sonra polisi arayarak cinayeti haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman dairesine giren sağlık ekipleri başından vurulan Ferhat Kırış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre çalışma yaptı. Polis ekipleri Binnaz Kırış’ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ferhat Kırış’ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Plastik firmasında çalışan Ferhat Kırış ile eşi Binnaz Kırış’ın erkek çocuklarından birinin nişanlı olduğu ve nisan ayında düğün planı yaptığı öğrenildi.