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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2018 - 07:43, Son Güncelleme:

25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar

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25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar

Terör örgütü PKK'nın 1993'te Erzurum'un Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 5'i çocuk 33 vatandaşı katletmesinin acısı hala dinmedi. Yavililer o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor.

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre, genç yaşlı demeden 50 köylüyü kahvehaneye toplayıp üzerlerine kurşun yağdıran teröristlerin yaptığı vahşi katliam yürekleri dağlamıştı. O katliamda kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını kaybeden Yavililer o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor. Mahallede 20'si resmi toplam 97 gönüllü korucu bulunuyor. Yavi'de 24 saat nöbet tutan o aslanlar ve köylüler yaşananları anlattı. 

Katliamda kahvehaneyi işleten kardeşleri Hacı ve Rasim Yavilioğlu'nu kaybeden Salih Yavilioğlu, "Kahvemiz bu hain saldırıdan sonra 5 yıl kapalı kaldı. Köylülerin isteği, ısrarı üzerine tekrar açtıp 1998 yılında markete çevirdik. İki kardeşimi ve köylülerimizi kaybettim. Onların acısı her an yüreğimde" dedi. Terör örgütünün öldürmek için kahveye doldurduklarından biri de Bünyamin Yardımcı'ydı (38). Köyde koruculuk yapan Yardımcı, alçak saldırı olduğu zaman henüz 15 yaşındaydı. Yardımcı "Hain saldırıyı hiç unutmadım. Askeri kıyfat giyen teröristler köy kahvehanesine herkesi topladılar ve rastgele ateş ettiler. Vücuduma 5 kurşun isabet etti. Şehit olan köylülerden birisi benim üzerime düştüğü için sağ kurtuldum..."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.10.2018-2)
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