25 yıl... 12 yıl... Ve tahliye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri25 yıl... 12 yıl... Ve tahliye
GeriGündem 25 yıl... 12 yıl... Ve tahliye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

25 yıl... 12 yıl... Ve tahliye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
25 yıl... 12 yıl... Ve tahliye

MİLLİ Eğitim Bakanlığı çalışanı Ayşe Atasayar’ın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay’ın bozma kararından sonra davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Dava dosyasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı Ayşe Atasayar’ın bir rezidansta öldürülmesi nedeniyle yargılanan sevgilisi Murat Akar’a, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten adam öldürme” suçundan 25 yıl ceza verilmişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Bozma kararından sonra davanın ilk duruşması dün yapıldı. Dünkü duruşmada Atasayar’ın ailesinin avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay’ın verdiği karara uyulmamasını isteyerek, “Maktul Ayşe Atasayar’ın vücudunda 66 tane ekimoz tespit edilmiştir. Yaşanılan olay açıkça kasten adam öldürme suçu kapsamındadır. Sanık, Ayşe Atasayar’ın 40 saat boyunca bir sağlık kuruluşuna başvurmasını da engellemiştir” dedi.
Duruşma savcısı da Yargıtay’ın kararı doğrultusunda, sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme Sanık Akar’a kasten yaralama suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

MAKSAT ‘DEVLET TAZMİNAT ÖDEMESİN’

Ancak mahkeme daha sonra sürpriz bir karar da imza atarak, “Kanun yoluna başvurulması nedeniyle geçebilecek sürede dikkate alınarak, tutukluluk süresinin tazminata yol açabilecek şekilde uzama ihtimali göz önünde tutularak devletin tazminat yükümlülüğü altına girmemesi” gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdi. 3 yıldır tutuklu bulunan Akar böylece tahliye edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul’da 5.8’lik ‘gizli deprem’ olmuş

İslam ülkelerine ‘OBİT’ önerisi

Sülün Osman reklam filmimiz engellendi

Bayıldım ayıltıp yine dövdü