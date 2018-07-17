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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

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25 yaş + 28 gün + 15 bin TL

Kamuoyunda büyük beklenti oluşturan bedelli askerlik konusunda ilk adım atıldı. 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörülen bedelli askerlik düzenlemesi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan, haftaya da Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilerek yasalaştırılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bedelli askerliğe dair açıklamalarda bulundu. Turan, daha önce bedelli askerliğin Meclis’in yeni yasama döneminin başlayacağı ekim ayında görüşülebileceğini söylediğini hatırlatarak, “Ancak bugün bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek ve iyileştirmek için ısrarla istediği birkaç madde var. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yasadışı bahisle mücadele için ısrarla istediği birkaç madde var. Birkaç bakanlığımızın daha buna benzer, farklı konularda talepleri var” dedi.

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına da olanak sağlanacak. Teklife göre sağlık personeli ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek. Yasadışı bahisle mücadele amacıyla İddaa’da oranların arttırılması da planlanıyor.
Bedelli askerlikle ilgili konuyu da gençlerin beklentileri doğrultusunda bu teklife ekleme kararı aldıklarını belirten Turan, teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulacağını ve ardından da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Ümit ediyorum, komisyon bir an önce toplanacak ve bu görüşmeleri yapacaktır. Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler nihayete erecektir. Bunun takvimlenmesiyle ilgili sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkânı bulduk. Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasında söylediği ‘Bedelli bir ihtiyaçtır’ söylemini yerine getirmek bizim için talimattır. Gençlere ve bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza müjdeyi vermek istiyorum.

PROFESYONEL ASKERLİK

Askerlik, Türk toplumunda en hassas ve kıymetli kavramlardan biridir. Askerlik ruhuna yakışan adımı atmak bizim için görevdir ve bu görevi yerine getiriyoruz. İstiyoruz ki bu, Türkiye’de profesyonel askerliğe geçişin adımı olsun. Zaman içerisinde Türkiye’de artık bedelli konuşan, talep eden insanlar ve yasalar değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun. 5 milyondan fazla insan bedelliyi bekliyor, askerin yıllık talebi ise 300 bin, yani çok büyük bir yığılma var. Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliği de geçiş için imkan sağlanacaktır. 25 yaş (1993 ve öncesinde doğanlar) ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 28 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor.” 

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