25 yaş + 28 gün + 15 bin TL

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bedelli askerliğe dair açıklamalarda bulundu. Turan, daha önce bedelli askerliğin Meclis’in yeni yasama döneminin başlayacağı ekim ayında görüşülebileceğini söylediğini hatırlatarak, “Ancak bugün bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek ve iyileştirmek için ısrarla istediği birkaç madde var. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yasadışı bahisle mücadele için ısrarla istediği birkaç madde var. Birkaç bakanlığımızın daha buna benzer, farklı konularda talepleri var” dedi.

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına da olanak sağlanacak. Teklife göre sağlık personeli ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek. Yasadışı bahisle mücadele amacıyla İddaa’da oranların arttırılması da planlanıyor.

Bedelli askerlikle ilgili konuyu da gençlerin beklentileri doğrultusunda bu teklife ekleme kararı aldıklarını belirten Turan, teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulacağını ve ardından da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Ümit ediyorum, komisyon bir an önce toplanacak ve bu görüşmeleri yapacaktır. Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler nihayete erecektir. Bunun takvimlenmesiyle ilgili sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkânı bulduk. Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasında söylediği ‘Bedelli bir ihtiyaçtır’ söylemini yerine getirmek bizim için talimattır. Gençlere ve bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza müjdeyi vermek istiyorum.

PROFESYONEL ASKERLİK

Askerlik, Türk toplumunda en hassas ve kıymetli kavramlardan biridir. Askerlik ruhuna yakışan adımı atmak bizim için görevdir ve bu görevi yerine getiriyoruz. İstiyoruz ki bu, Türkiye’de profesyonel askerliğe geçişin adımı olsun. Zaman içerisinde Türkiye’de artık bedelli konuşan, talep eden insanlar ve yasalar değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun. 5 milyondan fazla insan bedelliyi bekliyor, askerin yıllık talebi ise 300 bin, yani çok büyük bir yığılma var. Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliği de geçiş için imkan sağlanacaktır. 25 yaş (1993 ve öncesinde doğanlar) ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 28 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor.”