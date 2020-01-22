25 ton atık çıktı

Ardından İSTAÇ ekipleri 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple çalışma başlattı. 1 hafta süren çalışmalarda ahırların yanı sıra ahırların denizle buluşan yamaçları da temizlendi. Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı. Ayrıca Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı. Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise dün başladı.