25 Ocak Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'nun, 1291. hafta çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çarşamba günü yapılan son çekilişinin ardından şimdi bugünün sonuçları merak ediliyor. İşte, MPİ Sayısal Loto 1291. hafta çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto'nun 1291. hafta çekiliş sonuçları bu hafta kuponlarını oynayan vatandaşlar tarafından çekilişin hemen sonrası sorgulanıyor.

Saat 21:15'te başlayan çekilişte kazandıran numaralar şunlar oldu; 9 - 10 - 17 - 22 - 23 - 26

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.