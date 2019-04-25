25 Nisan'da pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak - Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılıyor. Peki, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre, Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. İşte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri:
25 Nisan 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı
- KUŞTEPE Mh., IŞIL Sk., MÜJDE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22349-9075 DP:10)
- NAMIK KEMAL Mh., 34. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22674-18062)
- BEYAZIT Mh., BODRUM HAN Sk., ESKİCİLER Sk., FESÇİLER Cd., FESÇİLER ÇIKMAZI Sk., KALPAKÇILARBAŞI Cd., SAHAFLAR BEDESTENİ Sk., TERPUŞÇULAR Sk., TIĞCILAR Sk., TUĞCULAR Sk., YENİÇERİLER Cd., YORGANCILAR Cd., ÇADIRCILAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22968-2129 TM)
- BEYAZIT Mh., GANİ ÇELEBİ Sk., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., PERDAHÇI HANI Sk., PERDAHÇILAR Sk., TACİRLER Sk., YAĞLIKÇILAR Cd., YORGANCILAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22970-2348 TM)
- BEYAZIT Mh., EMİRŞAH Sk., FESÇİLER Cd., FESÇİLER ÇIKMAZI Sk., GANİ ÇELEBİ Sk., HACI ARİFBEY Sk., HACI HÜSNÜ Sk., HACI MEMİŞ Sk., HALICILAR ÇARŞISI Sk., HAZIR ELBİSESİCİLER Sk., KAZAZLAR Sk., KESECİLER Sk., KUYULU Sk., LÜTFULLAH Sk., ORTAKAZAZLAR Sk., RESSAM BASMACILAR Sk., TAKKECİLER Sk., YAĞLIKÇILAR Cd., YEŞİLDİREKLİ Sk., YORGANCILAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22969-2349 TM)
- YEŞİLPINAR Mh., SEVGİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23132-29335 tm)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., ÇAYIR 1 Sk., PAŞA Sk., KÖYİÇİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23061-31821)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23062-31329)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KIZILELMA Cd., ÇELTİK Sk., PAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23063-31328)
- PINAR Mh., 1261. Sk., 1264. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23070-21628)
- ESENKENT Mh., AKSU Sk., CEMALPAŞA Cd., ZEHRA YILDIZ Sk., CEYHAN Sk., DİCLE Sk., ONUR GÜVENER Cd., İSLAM ÇUPİ Sk., PROF.DR.MUAMMER AKSOY Sk., SEMİHA BERKSOY Sk., TÜRKAN SAYLAN Sk., FAZIL SAY Sk., FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA Sk., ÇETİN EMEÇ Sk., DOÇ.DR.BAHRİYE ÜÇOK Sk., BEDRİ BAYKAM Sk., ENVERPAŞA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23088-20003 27432 20004 20005)
- GÜVEN Mh., KARADENİZ Cd., MENDERES Cd., TAŞLIK Sk., BAYINDIR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., POSTA Cd., CEYHUN Sk., ÇAYIR Sk., KAYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23101-806)
- BAHÇELİEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., İPEK Sk., BARIŞ 1 Sk., ÇAYIR Sk., BARBAROS HAYRETTİN Sk., TURGUT REİS Sk., AYDINERLER Cd., MEHMET AKİF Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23102-150)
- KURFALLI Mh., SAFRANBOLU Cd., CAMİ Cd., SANCAKTAR Cd.DESİ Sk., AYHAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23117-25507-25236-25012 -25199-25651-26018-26579-25571)
- MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23067-9712,9752,9582,9691,9904,9248,9767,9696,9507,9574,9413,9907,9670,9461,9442,9757,9277,9765,9758,9440,9669,9727,9628,9450,9300,9607,9393,9447,9394,9699,9332,9496,9436,9824,9713,9707,9715,9749 T.M.)
- KAZIM KARABEKİR Mh., GİRNE Cd., 841. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında YEŞİLPINAR Mh., 4.BEGONYA Sk., CANAN Sk., DAĞARCIK Sk., EFENDİ Sk., EFES Sk., GİRNE Cd., HÜNER Sk., KRATER Sk., KÖKNAR Sk., MERCAN Sk., MEVLANA Sk., SELVİ Sk., 1.SÜMBÜL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23133-28223 tm)
- REŞİTPAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23134-4094)
- DERBENT Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23138-4283)
- SELİMPAŞA Mh., 3220. Sk., 3221. Sk., 3222. Sk., 3223. Sk., 3225. Sk., 3226. Sk., 3227. Sk., 3228. Sk., 3229. Sk., 3230. Sk., 3391. Sk., 3390. Sk., 3392. Sk., 3393. Sk., 3394. ÇIKMAZ Sk., 3395. ÇIKMAZ Sk., ZAHİRE ÇIKMAZI Sk., 3398. Sk., 3401. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 3081. Sk., 3082. Sk., 3084. Sk., 3085. Sk., 3086. Sk., 3088. Sk., 3087. Sk., 3089. Sk., 3090. Sk., 3385. Sk., 3386. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23147-24287 24493 24105 24448 24075 24098 24003 24120 )
- ESENKENT Mh., BAHATTİN ŞAKİR Sk., AKSU Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., DİCLE Sk., ENVERPAŞA Cd., ONUR GÜVENER Cd., PROF.DR.MUAMMER AKSOY Sk., TÜRKAN SAYLAN Sk., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23087-20001 22672 20002 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20009)
- PİRİNÇÇİ Mh., GÖRGÜLÜ Sk., PUSULA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23095-28907)
- KAMİLOBA Mh., ZEYTİNSUYU Cd., BAHÇELİEVLER Cd., TARABYA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23150-24324 24399 24108 24442 )
- OKLALI Mh., YOL ALTI Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., SEVAL Sk., KAYYUM Sk., KATRE ÇIKMAZI Sk., KATİP Sk., KAYNAK ÇIKMAZI Sk., KESTANELİK Mh., BAĞLAR Cd.DESİ Sk., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23149-23532 23213 23468 23274 23447 23622 23212 23066 23682 23183 23505 23363 23362 23650 23871 23147)
- AKŞEMSETTİN Mh., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., ARI Sk., GÜNEŞ Sk., ZAFER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23137-28119 tm)
- DİKİLİTAŞ Mh., EMİRHAN Cd., FULYA DERESİ Sk., ÇİTLENBİK ÇIKMAZI Sk., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23174-3646)
- ABBASAĞA Mh., AYVAZKAHYA Sk., BOSTANÜSTÜ DERE Sk., JANDARMA MEKTEBİ Sk., IHLAMUR YILDIZ Cd., NURTANESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23175-3465)
- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., SARAY Cd., MAZHARPAŞA Sk., MEHMET ALİ BEY Sk., SERENCEBEY YOKUŞU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23176-3366)
- MİMAR KEMALETTİN Mh., AZİMKAR Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., KIZILTAŞ Sk., KOSKA Cd., LALELİ Cd., MESİHPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23191-2772 TM)
- AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., CAZİP Sk., HALICILAR Cd., HEMDEM Sk., HEVESKAR Sk., OCAKLI Sk., SARIGÜZEL Cd., VATANDAŞ Sk., ZÜLALİ ÇEŞMESİ Sk., ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23192-2399 TM)
- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., YASSIÖREN Mh., BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23196-28821-30508-28880-28722-29571-29665-28885-28560-29066-28855-28856-28865-28866-28867-28868-28869-28870-28871-28861-28872-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-29483-28385-40516-30505)
- ADNAN MENDERES Mh., VEZİRTEPE Sk., KURŞUNLU Sk., GÜZELTEPE Sk., DEMİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23202-28817-29211)
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