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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA)
29.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

25 metrelik çınar, 549 yaşında

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25 metrelik çınar, 549 yaşında

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakan koruma altındaki Doğu çınarı türü ağacın 549 yaşında olduğu belirlendi. İlçenin simgesi haline gelen çınarın altı, özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

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  • 25 metrelik çınar, 549 yaşında
  • 25 metrelik çınar, 549 yaşında
  • 25 metrelik çınar, 549 yaşında
  • 25 metrelik çınar, 549 yaşında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kızılören ilçesi Ulu Cami bahçesindeki 6,30 metre çapında gövdeye, yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip çınar ağacı, 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Üzerinde, 'Bu ağaç korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı olup, Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alınmıştır. 1995' yazılı levha bulunan ağacın yaşının tespit edilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından geçen aylarda çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası çınar ağacının türünün Doğu çınarı (Platanus orientalis), yaşının da 549 olduğu tespit edildi.

'KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Kızılören Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Eroğlu, "Kızılören ilçemizin sembolü olan çınar ağacımız 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Yapılan çalışmalarla ağacımızın yaşının 549 olduğu tespit edildi. İlçemizin sembolü olan bu ağacın korunması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu ağacın altı, bilhassa yaşlılarımız tarafından yaz aylarında serinlemek amaçlı ve sohbet için kullanılmaktadır" dedi.

'BU AĞACIN ALTINDA HUZUR BULUYORUM'

Otobüs kazası sonrası iki ayağını da kaybeden ilçe sakinlerinden Salih Topak, "Bu ağacın yaşı çalışmalara göre 549. Bu da bizim ilçemiz için gururdur. Ben bir engelli olarak bu ağacın altında huzur buluyorum. Yaz günlerinde ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte burada zaman geçiriyoruz. Ağacın camimize vermiş olduğu güzel bir görüntü var. Yani bir doğa harikası" diye konuştu.

'ÇINAR AĞACIYLA ÇOK ANIMIZ OLDU'

Celal Erdoğan ise çınar ağacıyla ilgili çok anısı olduğunu belirterek, "Benim yaşım 80, 23 torunum var. Eskiden bizim çocukluğumuzda fazla bisiklet yoktu. Bisikleti olan çocuklar bu ağacın etrafında dolaşırdı. Çocukluğumda bu ağaca çıkmış ve inememiştim, arkadaşım gelip beni indirmişti" diye konuştu.

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