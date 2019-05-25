25 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 220'nci hafta çekilişi noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye geçtiğimiz hafta devretmişti. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz 22 Mayıs tarihli çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye bu çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun bin 220'nci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 25 Mayıs 2019 tarihli bin 220’nci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
25 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 220'nci haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 6 – 11 – 16 – 21 - 38 - 39
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