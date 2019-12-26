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GeriGündem 25 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 2 hükümlüsü yakalandı
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DHA
26.12.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

25 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 2 hükümlüsü yakalandı

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25 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 2 hükümlüsü yakalandı

Uşak'ta 5 yıl önce kahvehaneye düzenlenen 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yargılandıkları davada hapis cezasına çaptırılan 2 firari yakalanı, tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde, 2014 yılında bir kahvehaneye düzenlenen 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili haklarında açılan davada 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlarından 14 yıl hapis cezası alan firari Fırat Ergül (40) ile İbrahim Akar (25), polisin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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