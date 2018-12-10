25 kişi öldükten sonra 25 km hız
ÇORLU’daki tren faciasının meydana geldiği demiryolu mevkisinin kazadan 4 gün sonra saatte 25 kilometre hızı aşmamak kaydıyla trafiğe açıldığı ortaya çıktı.
Bilirkişi raporuna göre 25 kişinin öldüğü, 388 kişinin yaralandığı kaza anında tren, bu mevkiden saatte 90-110 kilometrelik hızla geçiyordu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ün soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryoluna yeni dolgu malzemesi serildiğini, silindir ile sıkıştırma işlemi yapıldığını ve kayalarla zeminin güçlendirildiğini bildirdi.
Yanıtta, “Olay sonrasında tren trafiğinin devamı için gerekli onarım çalışmaları yapılmasının ardından saatte 25 kilometre hız sınırlaması ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak tren trafiği sağlanmıştır” denildi.
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