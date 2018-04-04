25 kadın katledildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın haklarının en çok konuşulduğu Mart ayında 25 kadın öldürüldü. Yine aynı ayda 269 çocuk cinsel istismara, 28 kadın ise cinsel saldırıya uğradı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay açıkladığı rapora göre, 25 kadının çoğu eşleri veya boşanma aşamasında oldukları eşleri tarafından katledildi. Ankara’da İlknur Çelik, cezaevinden izinli çıkıp yanına gelen eşi Feyzi Çelik tarafından kesici aletle 4 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürülürken, Malatya’da 21 yaşındaki Kübra Fırat boşanmak istediği eşi Hakan Fırat tarafından kullanılan ruhsatsız ateşli silahla öldürüldü. Ordu’da 5 çocuğu olan Lale Yanık’ı ise boşandığı Nihat K. pompalı tüfekle evinde öldürdü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, ocakta 28 kadın, şubatta ise 47 kadın öldürülmüştü.