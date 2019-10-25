25 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 25 Ekim Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 25 Ekim Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 25 Ekim tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:54:50 36.4518 28.6990 3.4 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ
06:42:22 36.4342 28.7038 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
06:36:39 36.4692 28.7098 5.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
06:20:24 36.4275 28.6873 4.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:10:20 36.4788 28.6770 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
06:02:17 36.4493 28.6933 5.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:12:11 36.4775 28.6908 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:30:32 36.4518 28.7005 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:28:52 36.4432 28.7007 4.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:20:48 41.0327 39.8242 2.8 -.- 2.5 -.- PELITLI-(TRABZON)
04:06:35 37.7110 29.5538 9.6 -.- 2.0 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)
03:06:05 36.4780 28.7103 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:56:03 36.4713 28.6775 1.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:49:45 36.4582 28.7283 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
02:30:39 36.4558 28.6932 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
02:27:55 36.4578 28.7035 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:11:53 36.3917 28.6922 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
01:53:52 36.4518 28.7178 7.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
01:49:27 36.5185 28.6815 8.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
01:35:10 36.4582 28.6933 2.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:12:59 36.4650 28.6902 1.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:04:06 36.4527 28.6703 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:46:19 36.5153 28.6512 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:45:32 36.4883 28.6772 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
00:37:07 36.4542 28.6807 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
00:34:52 36.4937 28.6852 18.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
00:33:05 36.4558 28.6818 2.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:27:18 36.4918 28.7797 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:22:00 36.4827 28.7560 5.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
00:20:07 36.4317 28.6333 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:19:36 36.5195 28.6913 8.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:10:09 36.4765 28.7067 1.8 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
00:06:46 36.4573 28.7155 8.6 -.- 4.6 4.6 AKDENIZ REVIZE01 (00:06:46)
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