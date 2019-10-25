25 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri25 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
GeriGündem 25 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.10.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

25 Ekim Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 25 Ekim Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Son depremler, 25 Ekim Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 25 Ekim tarihli son depremler listesi.

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:54:50 36.4518 28.6990 3.4 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ
06:42:22 36.4342 28.7038 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
06:36:39 36.4692 28.7098 5.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
06:20:24 36.4275 28.6873 4.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:10:20 36.4788 28.6770 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
06:02:17 36.4493 28.6933 5.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:12:11 36.4775 28.6908 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:30:32 36.4518 28.7005 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:28:52 36.4432 28.7007 4.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:20:48 41.0327 39.8242 2.8 -.- 2.5 -.- PELITLI-(TRABZON)
04:06:35 37.7110 29.5538 9.6 -.- 2.0 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)
03:06:05 36.4780 28.7103 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:56:03 36.4713 28.6775 1.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:49:45 36.4582 28.7283 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
02:30:39 36.4558 28.6932 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
02:27:55 36.4578 28.7035 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:11:53 36.3917 28.6922 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
01:53:52 36.4518 28.7178 7.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
01:49:27 36.5185 28.6815 8.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
01:35:10 36.4582 28.6933 2.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:12:59 36.4650 28.6902 1.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:04:06 36.4527 28.6703 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:46:19 36.5153 28.6512 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:45:32 36.4883 28.6772 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
00:37:07 36.4542 28.6807 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
00:34:52 36.4937 28.6852 18.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
00:33:05 36.4558 28.6818 2.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:27:18 36.4918 28.7797 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
00:22:00 36.4827 28.7560 5.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
00:20:07 36.4317 28.6333 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:19:36 36.5195 28.6913 8.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
00:10:09 36.4765 28.7067 1.8 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
00:06:46 36.4573 28.7155 8.6 -.- 4.6 4.6 AKDENIZ REVIZE01 (00:06:46)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle