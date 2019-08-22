25. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?
Polis adaylarının POMEM başvurularıyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Hayallerindeki mesleği yapabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olacak duyuruyu bekleyen polis adayları, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?
25. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı binlerce polis adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 25. Dönem POMEM başvuruları ve sınavlarıyla ilgili tarih detayı sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar....
Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı aylar süren eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor.
25. Dönem POMEM başvurularının 24. Dönem POMEM polis alımı ve 2 bin 500 PMYO polis alım sürecinin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
25. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
POMEM 25. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.
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