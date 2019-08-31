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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri25. Dönem POMEM alımı için beklenen duyuru geldi: 2 bin 500 polis adayı alınacak
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31.08.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

25. Dönem POMEM alımı için beklenen duyuru geldi: 2 bin 500 polis adayı alınacak

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25. Dönem POMEM alımı için beklenen duyuru geldi: 2 bin 500 polis adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitim Merkezine polis alımı yapılacağını duyurdu. Emniyet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere komiser yardımcısı ve özel harekat branşı olmak üzere toplamda 2500 polis adayı alınacak. Ayrıca 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek 500 kadın öğrenci alımı yapılacak.

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

KOMİSER YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMINA DAİR DUYURU

- 500 kadın özel harekat alımı yapılacak

Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı yapılacak.

Ön başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

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