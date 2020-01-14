25 bin lira değerinde 1,5 ton kuru üzümü çaldılar

Gülnar ilçesi Bozağaç Mahallesi’ndeki evlerinde hırsızlık meydana geldiğini belirten iki aile, İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurdu. Evlerden 2 adet LCD televizyon ve 1,5 tonluk kuru üzümün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe merkezinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 22 çuval içerisinde yaklaşık 25 bin lira değerinde 1,5 tonluk kuru üzüm ile 2 LCD televizyon ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüphelilerin, çaldıkları kuru üzümleri satmak için Silifke ilçesinde fiyat araştırması yaptıkları öne sürüldü. Ele geçirilen üzüm ve televizyonlar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.